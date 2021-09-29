Türkiye Zihinsel engelli Özgür'ün kanlar içinde bulunmuştu! 17 ay sonra yakalandı!

Zihinsel engelli Özgür'ün kanlar içinde bulunmuştu! 17 ay sonra yakalandı!

Türkiye

Zihinsel engelli Özgür'ün kanlar içinde bulunmuştu! 17 ay sonra yakalandı!

İzmir’in Urla ilçesinde, zihinsel engelli Özgür Bağış'tan 3 haber alamayan komşuları polisi aramıştı. Eve giren polis, Bağış'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Katil zanlısı Ferdi Özgür 17 ay sonra yakalandı.

29 Eylül 2021, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
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Zihinsel engelli Özgür Bağış'ı (41) bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Ferdi Özgür (37) 17 ay sonra yakalandı. Polisteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ferdi Özgür, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, 29 Nisan 2020 tarihinde Sıra Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli Özgür Bağış'tan 3 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde Bağış'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunda 2 bıçak yarası bulunan Bağış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan 13 gün önce Bağış'ın ev arkadaşı Sergin Coşgun'un (51) da aynı evde ölü bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bağış’ın ölümünden 13 gün önce aynı evde ölü bulunan Sergin Coşgun'un ölümünde ise şüpheli bir durumun bulunmadığı bildirildi.


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