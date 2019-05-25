Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zihinsel engelli ve otizmli bireylerin istihdamını artırmak için ilk kez mesleki yeterlilikler belirleniyor. Peki, Zihinsel engelli ve otizmli bireyler nasıl istihdam edilecek? Zihinsel engelli ve otizmli bireylere yönelik meslek standartları nasıl belirleniyor? İşte merak edilen soruların cevapları…

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile MYK arasında hafif düzeyde zihinsel engelli veya otizmli bireylere yönelik meslek standartlarının belirlenerek bu standartlara uygun mesleki yeterliliklerin hazırlanması için geçen yıl mayıs ayında imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İlk olma özelliğini taşıyan çalışma ile zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okullarda veya kendi çabalarıyla kazandıkları becerilerini tescilleme ve işverenlere o alandaki çalışabilirliklerini ispatlayabilme şansı bulacak.

Zihinsel engelli veya otizmli öğrencilere ek bir yük getirmeden uluslararası standartlarda akreditasyon imkanı sunan bu uygulamayla işveren nezdinde özellikle zihinsel engelli bireylere yönelik olumsuz algıların yıkılması amaçlanıyor.

TOPLAM 12 ALANDA MESLEKİ YETERLİLİKLER HAZIRLANDI

MEB ve MYK arasında devam eden çalışmalar sonucunda bugüne kadar hafif zihinsel engelli ve otizmli bireyler için konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, büro yönetimi alanlarında; çamaşırhane elemanı yardımcısı, oda temizleyici yardımcısı, büro görevlisi yardımcısı, telefon görevlisi, servise ön hazırlayıcı ve bulaşık yıkayıcısı olarak belirlenen 6 mesleki yeterlilik MYK tarafından onaylanarak mesleki yeterlilikler havuzunda yayımlandı.

Bakanlık, zihinsel engelli ve otizmli bireyler için 6 yeni alan için de mesleki yeterlilik hazırlama sürecini tamamlayarak onaylanmak üzere MYK'ye iletti.

Bu alanlar ise güzellik ve saç bakımı sektöründe makyaj elemanı yardımcısı, saç şekillendirme elemanı yardımcısı, konaklama ve seyahat hizmetleri sektöründe bagaj görevlisi yardımcısı, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında yiyecek servisi elemanı yardımcısı, hamur hazırlayıcı yardımcısı ve büro yönetimi alanında da arşivleyici yardımcısı oldu.

Mesleki yeterlilikleri hazırlanan alanlar için konuyla ilgili yaklaşık 140 kamu veya özel kurum ve kuruluşun görüşü alınıyor. Bu kurumlardan gelen görüşlere göre yeniden revize edilen yeterlilikler MYK tarafından sektör komitesinin görüşüne sunuluyor.

Komitenin olumlu görüş bildirmesi halinde ise yeterlilikler MYK tarafından onaylanarak Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki Yeterlilikler Platformunda yayımlanıyor.