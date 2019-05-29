Zihinsel engelliler için yeni mesleki yeterlilikler

Bugüne kadar konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında 6 mesleki yeterlilik onaylandı.

12 alanda onay

MEB, 6 yeni alan için de mesleki yeterlilik hazırlama sürecini tamamladı. Onaylanmak üzere MYK’ye iletilen alanlar arasında makyaj elemanı, saç şekillendirme elemanı, bagaj görevlisi, yiyecek servisi elemanı ve arşivleyici yardımcıları yer alıyor. Toplam 12 alanın onaylanmasıyla zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okullarda veya kendi çabalarıyla kazandıkları becerilerini tescilleme ve işverenlere o alandaki çalışabilirliklerini ispatlama şansı bulacak.