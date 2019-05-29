Zihinsel engelliler için yeni mesleki yeterlilikler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zihinsel engelli ve otizmli bireylerin istihdamını artırmak, kazandıkları mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak amacıyla ilk kez mesleki yeterlilikler belirleniyor.
Bugüne kadar konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında 6 mesleki yeterlilik onaylandı.
12 alanda onay
MEB, 6 yeni alan için de mesleki yeterlilik hazırlama sürecini tamamladı. Onaylanmak üzere MYK’ye iletilen alanlar arasında makyaj elemanı, saç şekillendirme elemanı, bagaj görevlisi, yiyecek servisi elemanı ve arşivleyici yardımcıları yer alıyor. Toplam 12 alanın onaylanmasıyla zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okullarda veya kendi çabalarıyla kazandıkları becerilerini tescilleme ve işverenlere o alandaki çalışabilirliklerini ispatlama şansı bulacak.