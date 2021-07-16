Haberler Zihin Sağlığı Haberleri Zihinsel olarak ne kadar güçlüsün? Zihinsel olarak ne kadar güçlüsün? Zihin Sağlığı Bugüne kadar yaşadığımız her şey bizim zihinsel gücümüze ya katkıda bulunur ya da zayıflatır. Peki sen hiç zihninin ne kadar güçlü olduğunu merak ettin mi? İşte sana fırsat 16 Temmuz 2021, Cuma 13:39 Son Güncelleme: 16.07.2021 13:39 YAZI BOYUTU Abone Ol Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. PAYLAŞ zihin sağlık güç Yazarlarımızdan İç sıkıntısı candır Çağla Güngör Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor! Şule Özdemir Omuz ağrılarınızı önemseyin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural 15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi Çetin Çetintaş Ceyda Düvenci'nin paylaşımını okuduğumda gözlerim doldu Buket Polat İlişkilere sıkılmadan devam edebilmenin 7 yolu Klinik Psikolog Pelin Hazer Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu Diana Güler BUNLARI DA OKUYUN Berfu Yenenler'den olay paylaşım: Acun Ilıcalı duası! Öğrencilere yeni finans merkezi En sık yapılan 5 güzellik hatası Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş boşanıyor: Doğalgazı kesik, alacaklılar kapıda! Yaz tatiline özel ilk yardım bilgileri