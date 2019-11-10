Zihni Göktay: Tiyatro ekmek verir reklamlar ise köfte

'Kapının önüne koydular’

Hülya Koçyiğit, TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ programında sanat hayatında 60 yılı geride bırakan Zihni Göktay’ı ağırladı. 73 yaşındaki oyuncu ilk başrolünü şöyle anlattı: “Ankara Tiyatrosu’nda Haldun Taner’in ‘Eşeğin Gölgesi’ne hazırlanıyorduk. Genel provada başrol arkadaşımızı asker kaçağı diye aldılar.

Bana ‘Ezberle, yarın rol senin’ dediler. Kaldığım otele gittim. Parasını ödemediğim için beni kapının önüne koymuşlardı. Eksi beş derecede Ankara Garı’na yürüdüm. Garda sabaha kadar rolü ezberledim. Soğukta hasta oldum ama akşam da oyunu oynadım.”

‘Altından kalkamam’

28 yıl oynadığı, Cemal Reşit Rey’in ‘Lüküs Hayat’ müzikalinden de bahseden Zihni Göktay “Kadroda benim dışımda 134 kişi değişti. Bana “Aynı oyundan sıkılmadın mı?” diye soruyorlar. Ben de “Hep farklı kitleye oynadım” diye cevap veriyorum. Şehir Tiyatroları’na Muhsin Ertuğrul ile girdim.

O gün bugündür oradayım” diye konuştu. Sanatçı sözlerine şöyle devam etti: “Tiyatro her zaman ekmek paramı vermiştir, ama köfte için reklamlarda oynadım. Dizilerde şiddet sahnelerine dikkat etmeliler. Seyircim beni, bana yakışmayan bir rolde görmek istemiyor. “O karakter size oldu mu?” derlerse utanırım ve altından kalkamam.”