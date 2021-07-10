Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsüne rastlandı. Virüs ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldü. Bu haberin duyulmasının ardından Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri neler? gibi konular internette merak edilip araştırılıyor. İşte, Zika virüsü hakkında merak edilenler...

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Zika virüsü Afrika kökenlidir. İnsanlara sivrisinek ısırığı sonrası bulaşır. 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülmüş, 2015 senesinin mayıs ayında sivrisinekler yoluyla yayılmış ve Brezilya’da ilk belirtileriyle ortaya çıkmıştır.

ZİKA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Zika virüsü ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Zika’ya ilişkin açıklamasında virüsün bulaştığı kişilerde semptomların yaklaşık 1 hafta içinde ortaya çıktığını ve kanda birkaç gün duran virüsün bazı kişilerde daha da uzun kaldığını ifade etti.

ZİKA VİRÜSÜ TANISI NASIL KONULUYOR?

Zika virüsü enfeksiyonunun çoğunlukla belirtisiz seyretmesi ve görülen belirtilerinin de tipik olmaması nedeniyle laboratuvar tanı yöntemleri öne çıkıyor.

Zika virüsünü kanda ve idrarda tespit eden çeşitli testler bulunuyor Virüse karşı oluşan Ig M antikorlarını ortaya çıkaran tahlil yöntemleri ve Zika virüsüne ait genetik materyalleri ortaya koyan güvenilir tahlil yöntemleri mevcut.

ZİKA VİRÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalık için özgün bir tedavi ya da önleyici aşılar, henüz geliştirilemedi. Zika virüsünü araştıran ABD’li bilim insanları, virüse karşı aşının ancak 10 yıl sonra çıkabileceğini söyledi. Brezilyalı yetkililer ise 5 yıl içinde aşının geliştirilebileceği görüşünde.

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