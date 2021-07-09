2021 Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı "Dini Günler Takviminde" yer alıyor. Son hicri ay olan zilhicce ayında bazı ibadetlerin yapılması tavsiye ediliyor. İşte, zilhicce ayı hakkında bilgiler...

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Zilhicce ayı 2021 yılında 11 Temmuz'da başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak ihya edilecek. 9 Ağustos 2021 tarihinde ise bu mübarek ay sona erecek.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Zilhicce, hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam'ın temel ibadetinden hac bu ay yapılır. Haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen Müslümanlar tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir.

Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir.