Türkiye Zili duymayıp okulda mahsur kaldılar... Gözyaşlarıyla yardım istediler

Zili duymayıp okulda mahsur kaldılar... Gözyaşlarıyla yardım istediler

Türkiye

Zili duymayıp okulda mahsur kaldılar... Gözyaşlarıyla yardım istediler

İstanbul'da okulda hafta sonu kursundan sonra yemek yiyen 2 kız öğrenci, çalan zili duymayıp okulda mahsur kalınca itfaiyeyi aradı. Korkup gözyaşlarına boğulan kızlar, bir görevlinin yönlendirmesiyle içeriden kapıyı açıp dışarı çıktı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 12:14 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda kurs sonrası yemeğe dalan 2 kız öğrenci, bir süre sonra okulun kapandığını fark edip dışarıya çıkmaya çalıştı.

Kızlar okulun kapılarının kapandığını görünce büyük şok ve korku yaşadı. Cep telefonu ile kendilerini kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, okulda camda ağlayarak kendilerini bekleyen kızları önce bir süre teselli etti.

Kızlar yan okula yönlendirilerek içeriden açılan başka bir kapıyı açarak dışarı çıktı. Korkudan gözyaşlarına boğulan 2 kız, olay yerine gelen polis tarafından ekip otosu ile evlerine bırakıldı.

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