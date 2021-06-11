Zilkade ayı İslam dininde özel bir yere sahiptir ve ay haram aylar olarak bilinen 4 ay içerisinde (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce) yer alır. Din alimleri, bu ayın duaların icabet edildiği ay olarak adlandırıldığını ve ganimet olarak bilinmesi gerektiğini belirtmiştir…

ZİLKADE AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Zilkade ayının 25 günü Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmek gereklidir. İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as) dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

Bugünde yapılması gereken bir diğer amel de iki rekat namazdır ve bu namazlar kuşluk vaktinde kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra beş defa Şems suresi okunur ve namazın selamından sonra da şu dua okunur:

“Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’adır. Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey duaları kabul eden! Benim duamı kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi.”

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl Zilkade Ayı 11 Haziran 2021 Cuma günü başladı, 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

ZİLKADE AYININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Zilkade ya da diğer adıyla Zulkadetu’l-Haram, Kameri ayların on birincisidir. Bu ay, savaşılması haram olan haram aylar (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce) arasında yer alır. Oturmak anlamına gelen Zilkade adının bu şekilde anılmasının sebebi ise Arapların bu ayda savaştan geri kalıp oturduklarından gelmektedir.

Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:

“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:

“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”

Mirza Cevad Meliki Tebrizi, “el-Murakabat” kitabında şu ifadeleri kullanmaktadır.

“Bu ay, haram aylarının ilkidir. Bu ayda kâfirlerle dahi savaşmak haramdır. Öyleyse âlemlerin Rabbi Allah’a muhalefet etmek ve Ona karşı savaşmanın hükmü nedir? Bu aylarda kalp ve beden, diğer aylardan daha çok günah ve Allah’a itaatsizlikten korunmalıdır.”