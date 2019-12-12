Güney Afrika ülkesi Zimbabve’de yaralı bir yavru fil bulundu. Henüz bir günlük olan fili, bir aslan hortumundan ve kuyruğundan ısırmıştı.Yaralar ölümcüldü. ‘Kadiki’ adı verilen yavru, titiz bir tedaviyle kurtuldu. Hayatını vahşi hayvanların kurtarılmasına adayan veteriner Roxy Danckwerts (53) her gün yavruya pansuman yaptı. Aynı bölgede yaralı bir yavru fil daha bulundu. Kayalıklara sıkışan bir aylık yavrunun, fazla güneşte kaldığı için derisi yanmıştı. ‘Bumi’ ismi verilen fil de yoğun tedaviyle ayağa kalktı. Yavruların tedavisine, koca kulaklarıyla uçan yavru fil Dumbo ve ona bakan aile arasındaki ilişkinin anlatıldığı çizgi filmden esinlenerek ‘Dumbo Operasyonu’ adı verildi.





Fillerin annelerine ise ne olduğu bilinmiyor. Vahşi doğayı kurtarma derneklerinden IFAW, kuraklığın yanı sıra, kaçak avlanma, hendeklere düşme, sürülerden veya yırtıcı saldırılar nedeniyle yavru fillerin tehlike altında olduğunu belirtiyor.