Ekonomi Zincir marketler hakkında yeni gelişme

Zincir marketler hakkında yeni gelişme

Ekonomi

Zincir marketler hakkında yeni gelişme

Zincir marketler hakkında yürütülen soruşturma için yeni bir gelişme yaşandı. 23 zincir market için yürütülen soruşturmanın sözlü savunması 24 Haziran tarihinde yapılacak.

14 Mayıs 2020, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Rekabet Kurulu, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Rekabet Kurumu: Perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da yapılacak

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

Perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 24 Haziran 2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak.


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