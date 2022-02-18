Türkiye Zincir markette maskeli ve bıçaklı soygun!

Zincir markette maskeli ve bıçaklı soygun!

Türkiye

Zincir markette maskeli ve bıçaklı soygun!

Adana’da yüzünü cerrahi maske, başına ise kapüşon takip girdiği markette, kasiyer Gülcan D.'yi bıçakla tehdit edip 525 TL'yi alarak kaçan Osman Ekerbiçer yakalandı.

18 Şubat 2022, Cuma 10:59 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yüzünde cerrahi maske, elinde eldiven bulunan, başını kapüşon ile kapatan kişi, girdiği markette, reyonu dolaştıktan sonra kasaya geldi. 


Bu kişi, cebinden çıkardığı sustalı olarak tabir edilen bıçağı kasiyer Gülcan D.'ye doğrultup kasayı açtırdı. Gülcan D. kasayı açıp uzaklaştı. Şüpheli, kasadaki 525 TL'yi alıp marketten ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışanların ihbarı üzerine markete gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Osman Ekerbiçer olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Ekerbiçer, sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde görüntülerdekinin kendisi olmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Osman Ekerbiçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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