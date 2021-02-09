Doğa Zincirleme kazaya neden ola koala direksiyon başında poz verdi

Zincirleme kazaya neden ola koala direksiyon başında poz verdi

Doğa

Zincirleme kazaya neden ola koala direksiyon başında poz verdi

Avustralya'da yolun karşısına geçmeye çalışan koala, zincirleme trafik kazasına yol açtı. Kazadan yara almadan kurtulan koala, daha sonra bir aracın direksiyonunda poz verdi.

09 Şubat 2021, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Avustralya'da, ülkenin güneyindeki Adelaide kentinde sabah saatlerinde bir koala 6 şeritli otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yetkililer, trafikteki araçların, koalaya çarpmamak için ani fren yaptığını belirtti. Kazaya 5 araç karışırken, can kaybı ise yaşanmadı. Kazaya karışan araçlardan birinin sahibi Nadia Tugwell, kazadan yara almadan kurtulan koalayı kaza sonrasında aracına aldı. Koalanın direksiyona geçerek kendisine poz verdiğini aktaran Tugwell, daha sonra koalayı yaban hayatı kurtarma görevlilerine teslim etti. Görevlilerin daha sonra koalayı otobandan uzakta bir ormana salıverdikleri öğrenildi.



Tugwell'in çektiği ve yerel basınla paylaştığı görüntülerde, sevimli koalanın araçta merakla gezindiği de görülüyor.


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