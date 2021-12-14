Türkiye Zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi

Zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi

Türkiye

Zincirleme trafik kazası: 11 araç birbirine girdi

Manisa'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

14 Aralık 2021, Salı 20:15 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil birbirine girdi. Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Öte yandan, kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA (İHA)

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