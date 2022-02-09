Türkiye Zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi.

12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Çalışmaların ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA (İHA)

İlgili Haberler
Barajlarda taşkın riski! Kriz merkezi oluşturulduYoğun kar yağışı etkili oluyor! Vali duyurdu: Okullar tatil edildi


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İyi kılavuz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hikikomori salgını var, cümleten geçmiş olsun...
Şirin Sever
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barajlarda taşkın riski! Kriz merkezi oluşturuldu