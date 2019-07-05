Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıktığı belirtilen yanına ilk olarak görevliler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti.

Yangına daha sonar itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. DHA