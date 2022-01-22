Türkiye Zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor! Kar yağışı devam ederse ulaşıma kapatılacak

Zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor! Kar yağışı devam ederse ulaşıma kapatılacak

Türkiye

Zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor! Kar yağışı devam ederse ulaşıma kapatılacak

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor.

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:35 Son Güncelleme:
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Sertavul Geçidi’nde kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken tır, çekici ve uzun araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi’nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolların kapanmaması için Mersin Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışmalar sürüyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde yolun ulaşıma kapanacağı bildirildi.

İHA

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