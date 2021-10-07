Zinde hissettirecek 10 beslenme önerisi

ANTİOKSİDAN BESİNLER

Halsiz ve yorgun hissetmenin en önemli nedenlerinden biri kötü beslenmektir. Yeterli, dengeli ve düzenli beslenmek zindelik için atılacak en büyük adımdır. Antioksidanlar vücuda zarar veren serbest radikalleri etkisizleştirerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan kapasitesi yüksek şu besinlere diyetinizde mutlaka yer açın: Kivi, nar, greyfurt, portakal, mandalina, limon, elma, ıspanak, pazı, semizotu, karalahana, enginar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, havuç, marul, roka, yeşil biber ve roka.

SARIMSAK VE SOĞAN

Soğan ve sarımsak, antioksidanlar ve selenyum bakımından zengin olmasının yanı sıra, antibakteriyel ve antiviraldir. İçerisinde bulunan sülfitler bağışıklık sistemini güçlendirir; günlük enerjinizi artırır.

DOĞAL PROBİYOTİKLER

Vücudumuzdaki yararlı ve zararlı bakterilerin dengesi bozulursa hastalıklara açık hale geliriz. Buna bağlı olarak kronik yorgunluk başlar. Probiyotik adı verilen faydalı bakteriler savunma sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Doğal ev yoğurdu, kefir, salatalık turşusu doğal probiyotik kaynaklarıdır. Probiyotiklerin besinleri olan prebiyotik gıdalara da diyetiniz de yer verin. Doğal prebiyotiklerden bazıları şunlar: Soğan, sarımsak, pırasa, yer elması, tarhana.

HAFTADA 2 KEZ KURUBAKLAGİL

Yüksek posa içeriği sayesinde sindirim kanalının düzenli çalışmasını sağlar. Baklagillerin hemen hemen her çeşidinde bulunan kalsiyum, B vitaminleri, potasyum, magnezyum ve E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. Bitkisel protein kaynağı olan kuru fasulye, börülce, nohut, yeşil mercimek, barbunya, maş fasulyesi gibi baklagilleri sadece yemek olarak değil, salatalarınıza haşlanmış şekilde de ekleyebilirsiniz.

BAHARATLAR

Zencefil, zerdeçal, kırmızı pul biber, kekik, tarçın gibi baharatlara sofranızda mutlaka yer verin. Zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkumin bağışıklığı güçlendirir. Zerdeçalı toz formda bal ve yoğurda ekleyip tüketebilirsiniz. Bir miktar zeytinyağı ve karabiberle beraber tüketmek yararlılığını artırır. Zencefil ise bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan çok güçlü bir antibakteriyel özellik taşır. Kök zencefile bitki çayı karışımlarınızda yer verebilirsiniz.

BOL BOL SU

Su, serbest radikallerin ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Mide problemi yaşamıyorsanız her gün 250 ml suya yarım limon sıkmak kronik yorgunluğunuza iyi gelecektir.

BALIK, CEVİZ, SEMİZOTU

Daha zinde uyanıp enerjiniz yükselsin istiyorsanız omega 3 kaynaklarına beslenmenizde öncelik tanıyın. Doğal omega 3 kaynaklarının başında somon, ton balığı, uskumru, palamut, sardalya gibi balıklar gelir. Mevsim balıklarına haftanın en az 2 günü sofralarınızda mutlaka yer verin. Ceviz, semizotu ve keten tohumu diğer doğal omega 3 kaynaklarıdır. Her gün 2-3 tam cevizi ara öğünlerinizde tüketebilir, keten tohumunu yoğurda ve salatalara ekleyebilir, semizotunun yemeğini veya salatasını yapabilirsiniz.

TAM TAHILLI BESLENİN

Beyaz un ve beyaz pirinç gibi glisemik indeksi yüksek tahıllar daha yorgun hissetmenize yol açar. Bu nedenle tam buğday, çavdar, kepek, tam tahıllı ekmekler, bulgur, esmer pirinç, yulaf ezmesi tercih edin.

AKTİF BİR YAŞAM

Haftada en az iki veya üç kez yürümek bile lenf sisteminizin bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yabancı maddeleri temizlemesine yardımcı olur. Güneşin gücünden ve enerjisinden faydalanın. D vitamini sentezi için güneşi bulduğunuzda kaçırmayın ve aktif olun.

AZ STRES, DÜZENLI UYKU

Stres ve kaygı, bağışıklığı baskılayarak hastalıklara kolay yakalanmanıza sebep olur. Sonolarak düzenlivekaliteli uyumaya çalışın.Karanlık bir ortam, melatoninhormonu için önemlidir.

YORGUNLUK KARŞITI ÇORBA

MALZEMELER:

1 adet tavuk but veya yarım tavuk göğsü 4 yemek kaşığı tam buğday unu 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı doğal sirke m Tuz, karabiber, nane 1 çay kaşığı toz zerdeçal

YAPILIŞI:

Tavuğu tencerede haşlayın. Pişince tencereden alın. Soğuyunca didikleyin. Tavuk suyuna iki diş sarımsak rendeleyin. Karabiberi ve zerdeçalı ilave edip kaynatın. Ayrı bir yerde 4 yemek kaşığı unu 2 bardak suyla iyice karıştırın. Unlu suyu tavuk suyuna karıştırarak ilave edin. Sirke ve tuz koyup çorbayı pişirmeye devam edin. Pişen çorbaya tavuk etlerini ve naneyi ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp servis edin.

ENERJİ VEREN MEYVE KASESİ

MALZEMELER:

1 su bardağı doğal ev yoğurdu 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı arı poleni 1 orta boy dondurulmuş nektarin veya armut Üzeri için böğürtlen veya ahududu 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

YAPILIŞI:

Blenderda yoğurt, bal, zencefil, dondurulmuş nektarin ve portakal suyunu iyice karıştırın. Karışımı bir kaba alın üzerine kalan meyve dilimlerini ve böğürtlenleri ekleyin. En son da 1 tatlı kaşığı bal ve arı polenini ilave edin.

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