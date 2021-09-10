Ülkemizde de 16 çeşit Zinya bitkisi yetiştiriliyor. Bu bitkinin ekimi ise, baharın sonu yazın başı gibi yapılır ve çoğaltılır. Bu bitki, mutlaka güneş alan alanları daha çok sever. Aynı zamanda da papatya çiçeğine benzer bir görünüme sahiptir. Neredeyse her renkte çiçek açması ile dikkat çeker.

ZİNYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Zinya çiçeği, tek ve çok yıllık farklı türlere sahip olan bir çiçektir. Eğer düzgün bir bakım yapılırsa çiçeklerini uzun süre üzerlerinde tutarlar. Zinya çiçeği, oldukça dayanıklı bir bitkidir. Güneşli, verimli, nemli, iyi drene edilmiş olan topraklarda kolaylıkla yetişirler. Zinya bitkisi, sıcak iklimde yetişmeyi çok sever. Ama pek çok yere de kolaylıkla uyum sağlayabilen bitkiler olduğu için ülkemizde park ve bahçelerde çok sık rastlanabilen bir çiçek türüdür. Zinya, tohumdan rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir bitki türüdür.

Zinnia tohumları, yüzeye belli aralıklar bırakılarak dikilir. Tohumlarının doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları için hafif bir şekilde toprak ile yüzeyleri örtülür. Tohumları ise, toprağın yeteri kadar sıcak olduğu ve don ihtimalinin neredeyse hiç olmadığı dönemlerde ekilirse filizlenme süresi de bir o kadar hızlı gerçekleşir.

ZİNYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Zinya çiçeği, halk arasında kirli hanım çiçeği ismi ile de bilinir. Baharın sonu yazın başı gibi bu çiçeğin ekimini yapılır. Bu çiçeği mutlaka güneşli bir yere ektiğinizden emin olmanız gerekir. Papatyaya benzeye bu bitkinin neredeyse her rengi vardır. Yaz boyunca da çiçekleri açmaya devam eder. Zinya çiçeğinin uzun boylu, yalınkat, bodur ve katmerli çiçekli çok fazla çeşidi vardır. Kışa doğru ölümü gerçekleşir.

ZİNYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Zinya çiçeği görünümü nedeni ile eski tarihlerde kirli hanım çiçeği olarak da bilinen bir çiçek türüdür. Uzun ömürlü türlerinin yanı sıra mevsimlik ömrü olan bazı türleri de vardır. İlkbahar aylarında tohumları toprağa ekilerek kolaylıkla yetiştirilir. Ülkemizde daha çok park ve bahçelerde kullanılır.