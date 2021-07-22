Zinya çiçeği nasıl bakılır?

Zinya çiçeği bitkisinin çiçeklenme zamanları, ilkbahar aylarının sonuna doğru başlayarak, sonbahar aylarına dek devam etmektedir. Zinya çiçeği bitkisi; hızlıca büyüyerek, normal şekilde ekildikten sonra 6 ile 8 hafta arasında çiçek açar. Zinya çiçeği adına bahçede güneşli bir mekan bulmak gereklidir. Zinya çiçeği, büyük saksılarda büyümekten hoşlanır.

Zinya çiçeği; çok ve tek senelik olmak üzere değişik çeşitlere sahip olan süs bitkisi olarak tanımlanabilir. Bakımının özenli bir biçimde yapılmasıyla çiçeklerini uzunca bir süre üzerinde muhafaza eden bir çiçek türüdür. Çok dayanıklı yapısı olan zinya çiçeği; nemli, güneş alan, iyi biçimde drene edilen verimli topraklarda yetiştirilmelidir. Bu durum; çiçeğin gelişimi bakımından önemlidir. Zinya çiçeği; sıcak iklimde yetişmeyi çok sever. Bununla beraber bu bitki, bulunduğu mekanın şartlarına kolayca uyum sağlayan bir bitki türüdür. Bu yüzden de bakımı çok kolaydır.

Zinya çiçeğinin bakımı için budamanın çok önemli bir yeri bulunur. Gerektiği zaman budama işlemi yapılan çiçekler, çok güzel gelişim göstermektedirler. Zinya çiçeğinden tohum almak istenirse ve bu çiçeklerin çiçeklenme dönemi uzatmak istenirse, olgunlaşmayan vaziyetteki tohum içerikli her bitki parçasını almak gerekir. Bu konuya ''tepe alma'' adı verilir.

Zinya çiçeğinin bakımı adına bilinmesi gereken püf noktalar ise;

- Zinya çiçeği; bol bol güneş seven, tek senelik bir çiçektir. Organik madde bakımından zengin, yaz mevsiminde hafif nemli olan topraklarsa sağlıklı gelişir.

- Sıcak yerlerde, ilkbahar aylarının başında tohumları, üretim torfuna atıp yerleştirmek önemlidir. Mayıs ayında ise direkt olarak toprağa ekmek gerekir.

- Toprağa ekilen çiçeklerin boyları; 5- 10 santimetre olduğu zaman fazlalıkların ayrılması gerekmektedir.

- Tohumlardan sağlanan fideler; 15 gün içerisinde filizlenir. Boyları 10 santimetreye ulaşan çiçekler, küçük plastik saksılara alınmalıdır. Nisan ayında bahçe veya saksılara ekilebilir.

- Zinya çiçekleri; sarıdan, kırmızı renge kadar tüm renkleri içermektedir. Kesme çiçek şeklinde de kullanılabilir. Çiçeklerin, bol bol tomurcuk vermesi isteniyorsa, kuru çiçekler kesilip atılmalıdır.

Zinya bitkisi ne anlam ifade eder?

Zinya çiçeğinin halk dilindeki adı, kirli hanım çiçeği şeklindedir. Bu çiçek adını; Johann Gottfried Zinn’den almıştır. Bu birey; Alman botanikçi olup, adını bu çiçeğe vermiştir. Zinya çiçeğinin ne anlam ifade ettiği hakkında bu şekilde bilgi vermek doğru olabilir. Bunun dışında; zinya çiçeğinin anlamı; genel olarak arkadaşların düşüncelerini ifade etmektedir. Zinya çiçeğinin pembe renkte açanı ise; uzun zamanlı bir sevgiyi ifade etmektedir.

Zinya ne kadar yaşar?

Zinya bitkisi, tek ve çok senelik bir bitkidir. Bununla beraber zinya çiçeğinin çiçeklenme döneminden sonra başlaması sonbahara kadar da yaşaması mümkündür. Zinya bitkileri çok hızlı gelişim göstererek, altı ile sekiz hafta sonra çiçek açtığı belirtilebilir.



