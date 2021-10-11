Etkinlik Rehberi Zıp zıp matematik | Çocuklar için oyunlar

Zıp zıp matematik | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Zıp zıp matematik | Çocuklar için oyunlar

Zıp zıp matematik oyunu hem sayı saymayı keyiflendirecek, hem de denge, hız koordinasyon becerilerine katkı sağlayacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
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Zıp zıp matematik oyunu çocuğunuzun sayısal zekasının gelişmesine katkı sağlar.

MALZEMELER

Renkli

elektrik bantları.

NASIL OYNANIR?

 Elektrik bandını yere geometrik şekiller şeklinde yapıştırın ve içlerine 10’ar 10’ar sayıları yazın. Çocuğunuzdan zıplarken ritmik bir şekilde saymasını isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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