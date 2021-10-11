Zıp zıp matematik | Çocuklar için oyunlar
Zıp zıp matematik oyunu hem sayı saymayı keyiflendirecek, hem de denge, hız koordinasyon becerilerine katkı sağlayacak.
11 Ekim 2021, Pazartesi 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Zıp zıp matematik oyunu çocuğunuzun sayısal zekasının gelişmesine katkı sağlar.
MALZEMELER
Renkli
elektrik bantları.
NASIL OYNANIR?
Elektrik bandını yere geometrik şekiller şeklinde yapıştırın ve içlerine 10’ar 10’ar sayıları yazın. Çocuğunuzdan zıplarken ritmik bir şekilde saymasını isteyin.
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