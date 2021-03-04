Zıp zıp tavşan (Oyun)





Malzemeler: Birçok okuma kitabıYaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Pandemi sürecinde evde hareketsiz kalan çocuğunuzu biraz hareketlendirmeye ne dersiniz? O zaman hadi oyunumuza! Evde bulabildiğiniz kadar okuma kitabını yanınıza alın. Kitapları sıralı bir şekilde sayfaları açık ters bir şekilde üçgene benzer halde yere koyun. Yalnız kitaplar arasında mesafe olmasına dikkat edin. Kitapları dizdikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları belirleyin. Çocuğunuzdan bir tavşanmış gibi kitaplar üzerinden zıplayarak bitiş noktasına ulaşmasını isteyin.



