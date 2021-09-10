Zıp zıp topum

MALZEMELER

2 çöp poşeti,

oyuncak toplar, leğen. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Bu oyun oldukça basit! İki çöp poşetini şişirin ve ağızlarını sıkıca bağlayın. Leğeni ortaya koyun ve karşılıklı olarak yerlerinizi alın. Topu poşetin üzerine koyun ve poşete vurarak zıplatın. Amaç topu ortadaki leğene düşürmek!



