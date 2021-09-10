Zıp zıp topum
Bu oyunla birlikte çocuklar hem eğlenecek hem de rekabet duygusunu besleyecek ve yarışı kazanmak için planlama becerilerini kullanacaktır.
10 Eylül 2021, Cuma 12:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
2 çöp poşeti,
oyuncak toplar, leğen. Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
Bu oyun oldukça basit! İki çöp poşetini şişirin ve ağızlarını sıkıca bağlayın. Leğeni ortaya koyun ve karşılıklı olarak yerlerinizi alın. Topu poşetin üzerine koyun ve poşete vurarak zıplatın. Amaç topu ortadaki leğene düşürmek!
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