Etkinlik Rehberi Zıp zıp topum

Zıp zıp topum

Etkinlik Rehberi

Zıp zıp topum

Bu oyunla birlikte çocuklar hem eğlenecek hem de rekabet duygusunu besleyecek ve yarışı kazanmak için planlama becerilerini kullanacaktır.

10 Eylül 2021, Cuma 12:25 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

2 çöp poşeti,

oyuncak toplar, leğen. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Bu oyun oldukça basit! İki çöp poşetini şişirin ve ağızlarını sıkıca bağlayın. Leğeni ortaya koyun ve karşılıklı olarak yerlerinizi alın. Topu poşetin üzerine koyun ve poşete vurarak zıplatın. Amaç topu ortadaki leğene düşürmek!


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