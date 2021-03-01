Etkinlik Rehberi Zıp zıp topum (Oyun)

Zıp zıp topum (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Zıp zıp topum (Oyun)

Bu oyunla birlikte çocuklar hem eğlenecek hem de rekabet duygusunu besleyecek ve yarışı kazanmak için planlama becerilerini kullanacaktır. Yaş: 4 - 8

01 Mart 2021, Pazartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Malzemeler

  • 2 çöp poşeti
  • oyuncak toplar
  • leğen

Nasıl oynanır?

Bu oyun oldukça basit! İki çöp poşetini şişirin ve ağızlarını sıkıca bağlayın. Leğeni ortaya koyun ve karşılıklı olarak yerlerinizi alın. Topu poşetin üzerine koyun ve poşete vurarak zıplatın. Amaç topu ortadaki leğene düşürmek!

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