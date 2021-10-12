Zıplamanın Faydaları Nelerdir?

1) Eklemleri Güçlendirir

Eklemleri güçlendiren zıplama eklem ağrısı yaşayan kişilere önerilmektedir. Trambolinde ya da sert bir zeminde zıplayarak eklemlerinizi daha da güçlendirmeniz mümkündür. Zıplama en güvenli ve hafif etkili olarak bilinmektedir. Zıplama darbelerin de etkisini azaltmaktadır. Eğer eklem sorunları ya da sırt ağrıları yaşıyorsanız zıplayarak eklemlerinizi daha da güçlü bir hale getirebilirsiniz.

2) Detoksu Destekler

Detoks yaparak zayıflamak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Zıplamak aynı zamanda detoksu desteklemektedir. Detoks vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırmaktadır. Detoks ile birlikte mükemmel bir şekilde zayıflamanız mümkündür. Detoksun ritmik sıçrama ile birlikte destekleyerek etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz. Aynı zamanda zıplamak hızlı bir şekilde kalori yakmanızı da sağlamaktadır. Vücudun asitli ve bazik maddelerden arındıran zıplamak birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Eğer bölgesel olarak zayıflamak için detoks yapıyorsanız detoksu desteklemek için zıplama egzersizleri de yapabilirsiniz.

3) Bağışıklığı Güçlendirir

Eğer bağışıklık sisteminiz düşükse zıplayabilirsiniz. Zıplama yapılan araştırmalar ile birlikte bağışıklığı güçlendirdiği belirlenmiştir. Bağışıklık sistemimiz lenf sistemi ile birlikte çalışır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hastalıklara karşı vücudun savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sistemi vücudumuzda hareketliliği de arttırmaktadır. Zıplayarak bağışıklık sistemini daha hızlı çalıştırabilir ve aynı zamanda daha da güçlü hale getirebilirsiniz.

4) Sinir Sistemine Fayda Sağlar

Yapılan araştırmalar sonucunda zıplamanın sinir sistemine oldukça fayda sağladığı bilinmektedir. Zıplama hareketleri ile birlikte ritmik hareketler vücudun daha da zinde olmasını sağlar. Sinir sistemine olumlu yönde fayda sağlayan zıplama hareketleri uzman doktorlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Isınma hareketleri ile birlikte sinir sistemini iyileştirebilirsiniz. Zıplama hareketleri ayrıca stres atmayı da sağlamaktadır. Sinir sistemini sakinleştirmektedir.

Zıplayarak Kilo Verilir mi?

Yapılan araştırmalar ile birlikte zıplamak hızlı bir şekilde yağ yakmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda hızlı bir şekilde kalori yaktığından dolayı zıplamak kilo vermeyi de sağlamaktadır. Eğer kilo problemi yaşıyorsanız zıplama hareketlerini tercih edebilirsiniz. İp ile atlayarak hızlı bir şekilde kalori yakabilir ve bölgesel olarak da zayıflamak mümkündür. Zıplamak vücutta birçok bölgeyi çalıştırır ve vücudun ısı derecesini de arttırır. Isınan vücut daha hızlı enerji ve kalori yakmaya başlar. Bu şekilde terleme de gerçekleşir. Düzenli olarak zıplama hareketleri ile birlikte hızlı bir şekilde kilo vermek mümkün hale gelmektedir.

Zıplamak Hangi Kasları Çalıştırır?

Zıplamak vücutta pek çok kasları çalıştıran çok güzel bir egzersizdir. İlk olarak zıplayarak bacak kaslarını çalıştırabilirsiniz. Bacak kasları düzenli zıplama egzersizleri ile birlikte daha hızlı gelişir ve bu bölgedeki yağlanma oranı da düşer. Aynı zamanda zıplama ile birlikte karın ve kalça kasları da birlikte çalışır. Karın ve kaslar çalıştığı gibi hızlı bir şekilde kilo verme de sağlanmaktadır. Zıplayarak aynı anda çalışan bir diğer kas grubu ise sırt ve kol kaslarıdır. Sırt ve kol kasları bu şekilde daha da gelişir. Aynı zamanda duruş bozukluğu gibi şikayeti olan kişiler de sırt kaslarının gelişmesi ile birlikte bu tarz şikayetlerinden hızlıca kurtulabilir.



