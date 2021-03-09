Zıplayan harfler (Oyun)

Malzemeler

Oyuncu sayısı kadar kalem ve kağıt

Nasıl oynanır?

Oyuncu sayısı kadar kalem ve kâğıt hazırlanır. Kura ile belirlenen bir oyuncu, en az yedi sekiz harften oluşan anlamlı bir sözcük söyler. Diğer oyuncular 1 dakikalık süre içinde bu sözcükteki harflerin yerini değiştirerek anlamlı, başka sözcükler türetir. Herkes türettiği sözcükleri kâğıdına yazar. Süre bitiminde, oluşturulan sözcükler söylenir. Oyun sonunda en çok puanı alan oyuncu, oyunu kazanır. Puanlama, türetilen kelimedeki harf sayısına göre yapılır. Her harf, 1 puan olarak hesaplanır. Örneğin, ilk oyuncu “öğretmen” sözcüğünü söyler. Diğer oyuncular kâğıtlarına “nem (3 puan), mert (4 puan), tören (5 puan)” vb. sözcükleri yazar ve puan kazanır. En yüksek puanı toplayan oyuncu, yeni sözcüğü söyler.



