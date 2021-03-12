Ziraat Bankası 230 memur alacak

Ziraat Bankası'nın yayınladığı ilana göre, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 80 uzman yardımcısı ve 20 müfettiş yardımcısı, Ziraat Katılım Bankası 100 uzman yardımcısı ve Ziraat Teknloji AŞ de 30 uzman yardımcısı alacak. Başvurular başladı, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek. 1 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular başvurabilecek. Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) adresinden başvurusunu yapacak. Yazılı sınav ve mülakat olacak. Yazılı sınav, 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul ve Ankara’da yapılacak.