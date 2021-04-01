Ekonomi Ziraat Bankası açıkladı! Kredi kararı... İmzalar atıldı

Ziraat Bankası açıkladı! Kredi kararı... İmzalar atıldı

Ekonomi

Ziraat Bankası açıkladı! Kredi kararı... İmzalar atıldı

Ziraat Bankası resmen duyurdu! Kredi hamlesi ve imzalar atıldı. Korona salgını nedeniyle kötüleşen küresel finansal koşullara rağmen Ziraat Bankası, orta ve uzun vadede yurtdışından sağlanan kaynakların çeşitlendirilmesi ve farklı coğrafyalarda finansal işbirliklerinin artırılması hedefiyle uyumlu olarak çalışmaya devam ediyor.

01 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Banka, bu çalışmaların bir sonucu olarak; çevresel ve sosyal temalı kredilerin finansmanına yönelik 600 milyon dolar tutarında ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirmişti.

Farklı coğrafyalarda imza atılan işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen banka, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Söz konusu kredi ve sürdürülebilir Eurobond ihracıyla, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu olarak finansman sağlamış bulunuyoruz” denildi.

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