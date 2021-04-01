Ziraat Bankası açıkladı! Kredi kararı... İmzalar atıldı

Banka, bu çalışmaların bir sonucu olarak; çevresel ve sosyal temalı kredilerin finansmanına yönelik 600 milyon dolar tutarında ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirmişti.

Farklı coğrafyalarda imza atılan işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen banka, Çin’in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Söz konusu kredi ve sürdürülebilir Eurobond ihracıyla, Türkiye ekonomisine katma değerli, ihracat odaklı ve sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu olarak finansman sağlamış bulunuyoruz” denildi.