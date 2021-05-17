Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların konut kredisi faiz oranlarını liste haline derleodik... İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2423 lira Toplam geri ödeme: 146.998 lira

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.37 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2455 lira Toplam geri ödeme: 148.647 lira

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2461 lira Toplam geri ödeme: 149.305 lira

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2468 lira Toplam geri ödeme: 149.753 lira

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.45 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2506 lira Toplam geri ödeme: 152.206 lira

Yapı Kredi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.50 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2539 lira Toplam geri ödeme: 154.005 lira

QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.56 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2578 lira Toplam geri ödeme: 156.304 lira

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.60 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2605 lira Toplam geri ödeme: 157.979 lira

ING Bank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.61 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2611 lira Toplam geri ödeme: 158.369 lira

Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.64 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2631 lira Toplam geri ödeme: 159.586 lira

ICBC Bank Turkey

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.70 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2671 lira Toplam geri ödeme: 161.763 lira

Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.74 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2698 lira Toplam geri ödeme: 163.584 lira

TEB

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.75 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2705 lira Toplam geri ödeme: 163.948 lira

HSBC

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 2.09 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2939 lira Toplam geri ödeme: 178.307 lira

ICBC Bank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.70 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1959 lira Toplam geri ödeme: 236.559 lira

120 AY VADE

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1665 lira Toplam geri ödeme: 201.420 lira

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1702 lira Toplam geri ödeme: 205.650 lira

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1710 lira Toplam geri ödeme: 206.829 lira

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1717 lira Toplam geri ödeme: 207.799 lira

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.45 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1763 lira Toplam geri ödeme: 213.406 lira

Yapı Kredi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.50 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1801 lira Toplam geri ödeme: 217.867 lira