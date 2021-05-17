Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank tek tek duyurdular! Faizlerde yeni dönem...
Bankalardan peş peşe duyurular. Herkes merakla bekliyordu. Ziraat Bankas,Vakıfbank,Garanti BBVA, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Akbank yeni faiz kararlarını açıkladı. Konut keredisi ödemeleri 60 ay için 2 bin 423 liradan 120 ay için ise 1665 liradan başlıyor. İşte banka banka ev kredisi faiz oranları ve çekilecek krediye göre ödenecek tutarlar...
17 Mayıs 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor. Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların konut kredisi faiz oranlarını liste haline derleodik... İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...
Vakıfbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2423 lira Toplam geri ödeme: 146.998 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.37 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2455 lira Toplam geri ödeme: 148.647 lira
Halkbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2461 lira Toplam geri ödeme: 149.305 lira
Akbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2468 lira Toplam geri ödeme: 149.753 lira
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.45 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2506 lira Toplam geri ödeme: 152.206 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.50 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2539 lira Toplam geri ödeme: 154.005 lira
QNB Finansbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.56 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2578 lira Toplam geri ödeme: 156.304 lira
Garanti BBVA
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.60 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2605 lira Toplam geri ödeme: 157.979 lira
ING Bank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.61 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2611 lira Toplam geri ödeme: 158.369 lira
Alternatifbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.64 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2631 lira Toplam geri ödeme: 159.586 lira
ICBC Bank Turkey
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.70 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2671 lira Toplam geri ödeme: 161.763 lira
Fibabanka
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.74 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2698 lira Toplam geri ödeme: 163.584 lira
TEB
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.75 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2705 lira Toplam geri ödeme: 163.948 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 2.09 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2939 lira Toplam geri ödeme: 178.307 lira
ICBC Bank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.70 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1959 lira Toplam geri ödeme: 236.559 lira
120 AY VADE
Vakıfbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1665 lira Toplam geri ödeme: 201.420 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.32 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1702 lira Toplam geri ödeme: 205.650 lira
Halkbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1710 lira Toplam geri ödeme: 206.829 lira
Akbank
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1717 lira Toplam geri ödeme: 207.799 lira
Türkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.45 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1763 lira Toplam geri ödeme: 213.406 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.50 Vade: 120 ay Aylık taksit: 1801 lira Toplam geri ödeme: 217.867 lira