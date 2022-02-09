Ziraat Bankası duyurdu, faizsiz 60 aya kadar taksit imkanı...

Ziraat Bankası, uygun koşullarla sağladığı kredilerle ve hayata geçirdiği yeni uygulamalarla ülke tarımını desteklemeye devam ediyor. Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, “ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da “bir bankadan daha fazlası” olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

KREDİDE FAİZ DETAYI

Ziraat Bankası, tarımsal faaliyette bulunan müşterilerinin tüm ihtiyaçlarının finansmanındaki desteğine ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkânlar sağlıyor.

Söz konusu ödeme kolaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, “Bu imkân ile 30.11.2021 tarihinde takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir.

60 AY TAKSİT İMKANI

Takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödenmesi imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir” dedi.

Ziraat Bankası’nın takipte tarımsal kredi borcu bulunan müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 30.11.2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.

Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmaya devam edecek olan Ziraat Bankası, tarım sektöründe kredi kullanmış olup ödeme güçlüğü sebebiyle takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerimize büyük bir ödeme kolaylığı sağlamıştır. Ödeme kolaylıklarından faydalanmak isteyen müşterilerimizi Şubelerimize bekliyoruz” dedi.



