Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimlerini yansıtmaya başladı.

Ziraat Bankası da aldığı son dakika kararı ile 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığını duyurdu.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ile ilgili de önemli bir kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası’nın konut kredisi faiz oranları 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29; 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlamaya karar verdi.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Öte yandan ihtiyaç ve taşıt kredi faizleri ile ilgili şu an için bir indirime gidilmediği açıklandı. Ziraat Bankası’ndan şu an için ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,59 olarak uygulanırken taşıt kredisi faiz oranı da 1.59 olarak uygulanmaya devam ediyor.