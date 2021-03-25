Ekonomi Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir?

Ekonomi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kimdir?

Hüseyin Aydın, Artvin'in Borçka ilçesinde 1959 yılında doğdu. Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Aydın, aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Peki Hüseyin Aydın kimdir? İşte Hüseyin Aydın'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

25 Mart 2021, Perşembe 22:56 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütüyor. Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

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