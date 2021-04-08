Emekliye promosyon haberi... Türkiye'deki milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleriyle ilgili bankalar yarış halinde. Tüm emekliler banka promosyonlarından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank gibi bankalar emekli maaşlarına göre promosyon ödemeleri gerçekleştiriyor. Promosyon yarışında ise son dönemde rakamlar arttı. Promosyon ödeme tutarlar 1.750 liraya kadar çıktı.

1750 LİRA PROMOSYON

Promosyon yarışında en yüksek ödemeyi Yapıkredi bankası yapıyor. 1 Nisan itibarıyla emekli maaşını Yapıkredi'ye taşıyanlara bin 750 liraya kadar promosyon alabilecek. Kampanya 31 Mayıs'a kadar da devam edecek. 1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor.

ARKADAŞINI GETİRENE DE ÖDEME VAR

Promosyonlarda belki de en dikkat çeken kampanyalardan biri de arkadaşını getirene de ücret ödenmesi oldu. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANK: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.