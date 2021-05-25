Milyonlarca kişinin gözü 1 Haziran'a çevrilmiş durumda. Nefes Kredisi'ne başvurular 1 Haziran'da başlayacak. 1.4 milyon esnafa hibe destek başvuruları ise bugün. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak. Başvurular nefes kredisi protokolüne imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak.

6 AY ÖDEMESİZ DESTEK

Kredinin toplam hacmi oda ve borsaların bunun için ayırabilecekleri kaynakları merkeze bildirmeleri ile netleşecek. İlk taksit ödemelerinin daha önceki kredi desteklerinde olduğu gibi 6 ay ödemesiz olması durumunda ilk taksitler gelecek yıl ödenecek.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa verilecek hibe destek programına başvurular da bugün başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

YÜZLERCE MESLEK GRUBU DESTEK ALABİLECEK

Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ile 5 bin lira ödeme yapılacak. Tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı yüzlerce meslek grubu hibe desteği alabilecek. Hibe desteği kapsamında 5 bin lira ile desteklenecek işletmelerin bulunduğu 35, 3 bin lira hibe verilecek de 304 ekonomik faaliyet bulunuyor. Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

KREDİDEN KİMLER YARARLANACAK?

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar nefes kredisine ilişkin süreçle bizzat ilgileniyor. Bu kredi TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmelere veriliyor. Krediden, bankaların kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanacak. (Sabah)