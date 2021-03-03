Ekonomi Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan flaş karar! Değiştirdiler

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan flaş karar! Değiştirdiler

Ekonomi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan flaş karar! Değiştirdiler

Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tek tek duyurdular. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi

03 Mart 2021, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre,kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatlerini yarından itibaren yeniden düzenledi.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

ZİRAAT BANKASI BORÇLARIN SİLİNECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ziraat Bankası 31/12/2020 tarihi itibarıyla kredi borcunu ödememiş ve takibe düşmüş müşterilerine kolaylık sağlıyor. Banka takip sonrası oluşan temerrüt ve diğer tüm faizleri silerek ödeme yapılmasını sağlayacak. Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kolaylık borcu 1 milyon liranın altında olan müşterileri kapsıyor.

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