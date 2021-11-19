Son dakika haberi... Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 16'dan 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e indirmişti. Bu kararın ardından kamu bankalarından da hamle geldi.

KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM

Kamu bankaları Merkez Bankası'nın indirim kararının ardından bankalarından kullandırdıkları kredilerde ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar indirime gitti. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

KONUT KREDİLERİ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

İŞTE YENİ HESAP

Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarının 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

25 EKİM'DE DE İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

İlgili Haberler Son dakika: Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı







