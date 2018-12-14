Ev alacaklar müjde! Ziraat Bankası konut kredilerinde indirim geldi. Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan inşaat firmalarının elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek vermek, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından "Ziraat Bankası konut kredisi ne kadar oldu?" sorusunu sormaya başladı.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Banka açıklamasında "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık %1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık %0,98 olarak yansıtılacaktır." dedi.

BANKA İLE ÇALIŞAN ŞİRKETLERİN PROJELERİNDE

Banka konuya ilişkin açıklamasının devamında "Bu kapsamda, bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

KREDİNİN BİR KISMI ŞİRKETİN KREDİ ÖDEMESİNDE KULLANILACAK

Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.

Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır." diye belirtti.