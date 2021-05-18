Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacaklar dikkat! Faiz oranları...

Binlerce banka müşterisi kredi araştırması yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredileriyle ilgili faiz oranlarını ve kampanyaları takip ediyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor.

FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37

ZİRAAT BANKASI'NDAN KREDİ MÜJDESİ

12 ay boyunca faiz kredi hizmeti vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlık tarafından tarafından köyüne dönmek isteyenlere sunulan fırsat büyük ilgi görüyor. Sunulan kredi fırsatı için detaylar belli oldu. İsteyene 100.000, 125.000 ve 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.