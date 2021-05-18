Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacaklar dikkat! Faiz oranları...
Bankalar peş peşe düşük faizli kredi kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da Ziraat Bankası'nın son kampanyalarını ve faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara ve vatandaşlara avantajlı kredi paketleri sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranları...
18 Mayıs 2021, Salı 10:11 Son Güncelleme:
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Binlerce banka müşterisi kredi araştırması yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredileriyle ilgili faiz oranlarını ve kampanyaları takip ediyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor.
FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ
Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37
ZİRAAT BANKASI'NDAN KREDİ MÜJDESİ
12 ay boyunca faiz kredi hizmeti vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlık tarafından tarafından köyüne dönmek isteyenlere sunulan fırsat büyük ilgi görüyor. Sunulan kredi fırsatı için detaylar belli oldu. İsteyene 100.000, 125.000 ve 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.