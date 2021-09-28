Altın fiyatları FED faiz kararının açıklanmasının ardından haftaya hareketli başlamıştı. Sabah saatlerinde yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatı yeniden 500 TL’nin altına düşerken, çeyrek altın da 816 TL seviyelerine geriledi. Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Vakıf gram altın fiyatları ve 28 Eylül çeyrek altın fiyatı ile piyasalardaki son durumu bir araya getirdik…

28 EYLÜL ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE FİNANS, VAKIF GRAM ALTIN FİYATLARI

ZİRAAT BANKASI GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Ziraat Bankası’nda bugün 493,225741 TL’den alınıp 497,187403 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE FİNANS GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Türkiye Finans’ta bugün 490,5029 TL’den alınıp, 494, 4410 TL’den satılıyor.

VAKIFBANK GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Vakıfbank’ta bugün 490,93 TL’den alınıp, 494,57 TL’den satılıyor.

28 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın, 28 Eylül Salı günü yüzde 0,37 oranında düşüş yaşadı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 806,00 TL olurken, satış fiyatı ise 817,00 TL oldu.