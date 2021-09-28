Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Vakıf gram altın fiyatları: 28 Eylül çeyrek altın fiyatı
Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Vakıfbank, gram altın alış ve satış işlemleri hem pratikliği hem de güvenilirliği bakımından tercih ediliyor. Dalgalı seyreden altın fiyatları dün yükselişe geçerken, gram altının 500 TL sınırını aşması, yatırımcıların da gözünün yeniden altın fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. Ancak, sabah saatlerinde aşağı yönlü hareket dengeleri değiştirdi. İşte, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Vakıf gram altın fiyatları ve 28 Eylül çeyrek altın fiyatı…
28 Eylül 2021, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları FED faiz kararının açıklanmasının ardından haftaya hareketli başlamıştı. Sabah saatlerinde yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatı yeniden 500 TL’nin altına düşerken, çeyrek altın da 816 TL seviyelerine geriledi. Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Vakıf gram altın fiyatları ve 28 Eylül çeyrek altın fiyatı ile piyasalardaki son durumu bir araya getirdik…
28 EYLÜL ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE FİNANS, VAKIF GRAM ALTIN FİYATLARI
ZİRAAT BANKASI GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın Ziraat Bankası’nda bugün 493,225741 TL’den alınıp 497,187403 TL’den satılıyor.
TÜRKİYE FİNANS GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın Türkiye Finans’ta bugün 490,5029 TL’den alınıp, 494, 4410 TL’den satılıyor.
VAKIFBANK GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın Vakıfbank’ta bugün 490,93 TL’den alınıp, 494,57 TL’den satılıyor.
28 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın, 28 Eylül Salı günü yüzde 0,37 oranında düşüş yaşadı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 806,00 TL olurken, satış fiyatı ise 817,00 TL oldu.