Milyonlarca kişiyi ilgilendiren faiz kararı! Tarihler belli oldu ve bankalar tek tek açıkladılar. Bankadan kredili mevduat kullananlar artık daha yüksek faiz ödeyecekler. Faizlerin yükseleceği tarih 25 Şubat. Nakit ihtiyacı olan kişilerin bu tarihten önce KMH hesaplarından kredi kullanmaları durumunda ödeyecekleri faiz daha düşük olacak. Kredili mevduat hesaplarında 25 Şubat’tan itibaren aylık yüzde 1,89 faiz alınacak. Gecikme faizi de yüzde 2,19 olarak hesaplanacak. KMH yıllık faizi ise yüzde 25’i geçiyor.

Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Faizler ile ilgili önemli bir karar verildi. Kredili mevduat hesabı faiz oranları değişiyor. 25 Şubat itibarı ile başlıyor. Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki artışa paralel yükseliş eğilimine giren kredili mevduat hesaplarında 25 Şubat’tan itibaren aylık yüzde 1,89 faiz alınacak. Gecikme faizi de yüzde 2,19 olarak hesaplanacak. KMH yıllık faizi ise yüzde 25’i geçiyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları 15 Ocak itibariyle yıllık yüzde 22,94 seviyesinde bulunuyor.

Kredili mevduat hesapları düşük nakit ihtiyaçları için tercih ediliyor. Kredi kullanımına gerek duyulmayacak tutarlar için kullanılan KMH hesaplarındaki tutarlar faizlerin yükselmesi ile daha az tercih edilecek. Kredi çekmek yerine daha uygun olduğunu düşünerek kredili mevduat hesabından kredi kullananlar artık ihtiyaç kredisinden daha fazla faiz ödemiş olacak. Bankalar KMH limitlerini kişinin gelir durumuna göre belirliyor. Belirlenen bu limitlerde kullanım yapıldığında faiz KMH hesabından kullanılan tutar için geri ödenilen gün kadar hesaplanıyor. Yani KMH hesabından para kullanıp aynı gün ödediğinizde bir günlük faiz uygulanıyor. Hafta sonu veya tatil günlerinde aynı gün içerisinde limitinizi kullanıp borcunuzu kapattığınızda ise ilk iş gününe kadar faiz hesaplanıyor.

VAKIFBANK SMS İLE DUYURDU

Vakıfbank hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararını resmen duyurdu. Vakıfbank, 25 Şubat 2021’den itibaren geçerli olarak uygulanacak yeni faiz kararlarını müşterilerine iletti. Dev bankadan yapılan açıklamada 25 Şubat 2021 itibarıyla ek hesap faizi aylık yüzde 1,79 yerine yüzde 1,89; gecikme faizi aylık yüzde 2,09 yerine yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır" denildi.

ZİRAAT BANKASI 24 ŞUBAT'TA BAŞLATIYOR

Vakıfbank’ın ardından Ziraat Bankası da yeni yılda uygulanacak faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık nakdi faiz oranı yüzde 1,46’dan 1,89’a, gecikme faizi ise yüzde 1,76’dan 2,19’a yükseldi. Ziraat Bankası'nın müşterilerine gönderdiği mesajında, “Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık nakdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

DENİZBANK 25 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

DenizBank da yeni kararı bankada hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. Dev bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Değerli Müşterimiz, 25 Şubat 2021 itibariyle Kurtaran Hesabınızın aylık (KMH) faiz oranı %1.89, gecikme faiz oranı %2.19 olarak uygulanacaktır. Saygılarımızla.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI

Kurtaran Hesap, acil nakit ihtiyaçlarınızı 7/24 karşılayabileceğiniz, üstelik taksitli kullanıldığında geri ödemesini 12 aya varan vade seçenekleriyle yapabilme kolaylığı da sağlayan bir Kredili Mevduat Hesabıdır.