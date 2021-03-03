Ziraat Bankası, borcu olan müşterileri için önemli bir adım attı. Buna göre, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyenlere yeni ödeme imkanı sağlanacak.

Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.



