Ekonomi Ziraat Bankası'nda takipte borcu olanlara yeni ödeme imkanı!

Ziraat Bankası'nda takipte borcu olanlara yeni ödeme imkanı!

Ekonomi

Ziraat Bankası'nda takipte borcu olanlara yeni ödeme imkanı!

Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen kişiler için adım attı. Borcu 1 milyon TL'yi geçmeyenler için yeniden ödeme imkanı sağlanacak.

03 Mart 2021, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası, borcu olan müşterileri için önemli bir adım attı. Buna göre, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyenlere yeni ödeme imkanı sağlanacak.

Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31.12.2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.


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