Bankadan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Genel Müdürümüzün güzide bir futbol takımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir.

Hem Genel Müdürümüzün hem de Bankamızın, Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



