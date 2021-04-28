Tüm banka müşterilerini yakından ilgilendiren kararlar bankalar tarafından peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Bankalardan yeni faiz kararları mesajla müşterilerine duyuruluyor. Ziraat Bankası da faizleri yükseltme kararı aldı. Nakit ihtiyacı olan kişilerin KMH üzerinden kullanacakları kredilerde faiz oranı arttı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası müşterilerine SMS ile bilgi vererek, "27.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,98, gecikme faiz oranı %2,28 olarak uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH), NAKİT AVANS NEDİR?

Banka hesabı olan ya da kredi kartı kullanan pek çok kişi nakit avans ile acil ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kredi çekmek istemeyenler, küçük oranlardaki nakit ihtiyacını KMH ile karşılıyor. Kredili mevduat hesaplarının geri ödemeleri taksitli olarak yapılıyor. Bankalar zaman zaman nakit avans kullanmak isteyen müşterileri için faiz oranlarını indiriyor. Kısa süreli Türk Lirası ihtiyaçlarınızı karşılamak için hesabınızda yeterli para olmadığında Avans Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) limitinizi kullanabilir ve sadece kullandığınız tutar ve gün için çektiğiniz nakit avans tutarının faizini ödersiniz.







