Tarım Kredi iştiraki Gübretaş’a ait Bilecik Söğüt maden sahasında geçtiğimiz aylarda 3.5 milyon ons (109 ton) altın varlığı tespit edilmişti. Bugünkü piyasa değeri 50 milyar lirayı bulan rezerv, son yıllarda Türkiye’de keşfedilen en büyük altın rezervi olarak da kayıtlara geçmişti. Altının ülke ekonomisine yerli imkanlarla kazandırılması için çalışmalar son hızla devam ediyor. Gübretaş ile Ziraat Bankası, bu kapsamda dün önemli bir işbirliğine ve kredi sözleşmesine imza attı.

İMZALAR ATILDI

İmza töreni, Tarım Kredi Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın katılımıyla Tarım Kredi binasında gerçekleştirildi. Poyraz, törende yaptığı konuşmada Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’nin Türk tarımının en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirtti ve iki kuruluşun da tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldığına dikkati çekti.

YÜZDE 15‘INI ÜRETECEK

Söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini veren Poyraz, “Akbaştepe ve Korudanlık olarak iki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanlarında, inşallah hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra, yıllık yaklaşık 6-7 ton civarında altın üretmeyi planlıyoruz. Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda, Türkiye’de üretilen yıllık toplam altın miktarının yüzde 15’i civarında bir üretim miktarından bahsediyoruz” dedi.

PROJENİN TAMAMINCA OLACAK

Alpaslan Çakar da Ziraat Bankası’nın, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak bütün projelerde yer almak istediğini bildirdi. Altın ithalatının Türkiye’de zaman zaman ciddi anlamda yükseldiğine ve cari dengeye negatif yansıdığına dikkati çeken Çakar, bu projenin cari dengeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çakar, “Bu proje altının çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik bir proje. Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık” diye konuştu.

1.33 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Ziraat Bankası geçen yıl sağladığı 597 milyon Euro ve 415 milyon dolar olarak iki parçadan oluşan 1 yıl vadeli 1.1 milyar dolar büyüklüğünde sendikasyon kredisini ‘yüzde 125 çevirme oranı’ ile yeniledi. Bu yıl, 873 milyon Euro ve 293 milyon dolar olmak üzere toplamda 1.33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Pandemi nedeniyle olağanüstü finansal önlemlerin alındığı bu dönemde, toplamda 45 uluslararası bankanın iştiraki ile sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefi ile uyumlu olarak, son dönemde sağlanan söz konusu kredilere, sendikasyon kredisi kapsamında 1.33 milyar dolarlık önemli bir kaynak daha ilave ettik” dedi.