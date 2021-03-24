Borcu olanlara rahat nefes aldıran bu uygulamaya yoğun talep olduğunu belirten Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, “Bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde müşterimiz faydalandı” dedi.

FAİZİ ALINMIYOR

Sağlanan imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/ veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 itibarıyla takibe düşmüş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. İmkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmiyor. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

SON GÜN 30 HAZİRAN

Ödeme kolaylığı, temerrüt faizi (yasal gecikmeden sonra işleyen faiz) dahil, takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyenlere sağlanıyor. Takip hesaplarına ilişkin bakiye sınırları ise şöyle: Bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için de 500 bin lira. Uygulama, 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak.



