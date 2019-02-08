Ziraat Bankası'nın bugün Antalya'da açıklayacağı destek paketinin ayrıntıları netleşti. Destek paketi kapsamında sera yatırımlarına düşük faizli kredi desteği verilecek. Açıklanacak yeni paketle stratejik, otomasyona dayalı, jeotermal seralara kredi limitleri yükseltilecek. Asgari 6 milyon lira tutarındaki 50 dekar ve üzeri otomasyona dayalı modern sera yatırımlarına hem lira hem döviz endeksli kredilerde faiz hem de vergi desteği verilecek.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, bu yıl için sera alanı 1 dönümden az olmayanlara 10 milyon liraya kadar faiz indirimi sağlanırken, genç çiftçiler hibe ile sera kuracak, yenileme destek kredileri artacak. Sera konusunda stratejik yatırım planlamasına gidilecek. Jeotermal seracılıkla ilgili bölgeler oluşturulurken, sera yatırımlarına kredi limitleri yükseltilecek. Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası, Tarım Kooperatifleri ve diğer bankalarla sıfır faizli kredi kullanımına yönelik anlaşmalar yapacak. Bu yıl için hibe kapsamına giren sera kurma projelerine maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar geri ödemesiz para desteği sağlanıyor.

FIRIN KARTELLERİNİ DİZE GETİRDİ

Başkan Erdoğan'ın sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışı engellemek amacıyla örnek verdiği Halk Ekmek bugün ekmek piyasasının yüzde 7-8'ini karşılıyor. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde büyüme kararı alan Halk Ekmek'in Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, "Fırınlar kartel kurarak fiyat belirliyordu. Kapasitenin artırılıp, iki yeni fabrika kurulması kararlaştırıldı. Halk Ekmek fiyatların dengelenmesini sağlıyor" dedi.