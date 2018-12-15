Bu yıl zirve yapan konut kredisi faizlerinin yeniden yüzde 1’in altına düşmesi için Ziraat Bankası öncülüğünde indirim geldi. Konut sektörü ile işbirliği yapan Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak. İndirimden, banka ile kredili çalışan konut üreticilerinden ev alacak vatandaşlar yararlanabilecek.

80 PUAN MÜTEAHHİTTEN

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılacaktır” denildi. Bu da yüzde 0.80’lik faizi konut üreticilerinin karşılayacağı anlamına geliyor.

KREDİ ÖDEMESİNE DESTEK

Açıklamaya göre; kampanya kapsamında firmaların elinde bulunan bitmiş veya inşaatı süren konut stoklarının eritilmesine önemli katkı sağlanacak. Kredilerin bir kısmı, firmaların bankaya olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak. Böylece hem firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, hem de bankanın kullandırdığı kredilerin dönmesi hedeflendi.

PİYASADA YÜZDE 2.33

Konut kredisi faizleri şu anda piyasada ortalama yüzde 2.33 seviyesinde. ziraat bankası, kamu bankalarına öncülük ederek bunu yüzde 1.78’e çekmiş oldu. müteahhitler de 80 puan üstlenince faiz yüzde 0.98’e kadar indi. bu da, 500 bin lira kredi kullanan vatandaş için 361 bin lira, 100 bin lira kullanan için de 72 bin lira daha az faiz ödemesi demek...

İŞTE ARADAKİ FARK



