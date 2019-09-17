Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor’un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı.

Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

Erzin Spor-İnegölspor

Manisa FK-Elazığ Bld.Spor

Diyarbekirspor-Eskişehirspor

Adanaspor-Fethiyespor

Bandırmaspor-Etimesgut Bld.

Osmanlıspor-İçel İY

Kocaelispor-Sivas Bld.Spor

Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği

Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor-Başkent Akademi

Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor

Muğlaspor-Bursaspor

Karabükspor-Gümüşhanespor

Payasspor-Boluspor

Hatayspor-Siirt İl Özel İdare

Görelespor-Giresunspor

Bodrumspor-Erbaaspor

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

Balıkesirspor-Van Spor

Hacettepe-Denizlispor

Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor

Silivrispor-Kastamonuspor 1966

Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep

Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu

1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK

Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor

Mardin Başakspor-Altay

Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor

Edirnespor-BB Erzurumspor

Altınordu-1922 Konyaspor

Ergene Velimeşe-Eyüpspor

Pendikspor-Turgutluspor

Kemerspor 2003-Sarıyer

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Yozgatspor 1959

Fatsa Bld.Spor-Samsunspor

Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Esenler Erokspor-Uşakspor

Gençlerbirliği-Osmaniyespor

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor

İstanbulspor-Pazarspor

Somaspor-Keçiörengücü