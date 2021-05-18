Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı
Son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.
18 Mayıs 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veriyor.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Antalyaspor 0- Beşiktaş 1
3.dk: GOL Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi.
12.dk: Antalyaspor sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı.
23.dk: Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde top Utku'da kaldı.
Antalyaspor 0- Beşiktaş 2
29.dk: GOL Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.
MAÇIN İLK 11’LERİ
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski