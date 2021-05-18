Futbol Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı

Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş maçı

Son şampiyon Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.

18 Mayıs 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi veriyor.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Antalyaspor 0- Beşiktaş 1

3.dk: GOL Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi.

12.dk: Antalyaspor sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı. 

23.dk: Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde top Utku'da kaldı. 

Antalyaspor 0- Beşiktaş 2

29.dk: GOL Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.

MAÇIN İLK 11’LERİ

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

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