Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? Maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sona ermesiyle birlikte bugün son 16 tur kura çekimi yapıldı. Peki, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?