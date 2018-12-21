Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler? Maçlar ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sona ermesiyle birlikte bugün son 16 tur kura çekimi yapıldı. Peki, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası'nda artık son 16 tur heyecanı yaşanacak. Bugün, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura çekimi yapıldı. Kurada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER?
Son 16 kura çekimi sonrası Ümraniyespor - Fenerbahçe, Trabzonspor - Balıkesirspor ve Boluspor - Galatasaray ile eşleşti. İşte tam eşleşmeler...
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
Kayserispor - Akhisarspor
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Trabzonspor - Balıkesirspor
Boluspor - Galatasaray
Başakşehir - Hataysapor
Antalyaspor - Göztepe
SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar Aspor, ATV ve A2TV'den canlı yayınlanacak.